У США водії сервісів доставки та таксі, зокрема Uber, страйкуватимуть в День святого Валентина

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Водії американських сервісів замовлення авто та доставки Uber Technologies, Lyft Inc. і DoorDash проведуть страйки в День святого Валентина (14 лютого) через невдоволення оплатою та іншими умовами праці.

Про це повідомляє RTTNews.

Зазначається, що коаліція Justice For App Workers, до якої входять понад 100 тис. водіїв, планує акції протесту в аеропортах.

"Нам набридло працювати по 80 годин на тиждень лише для того, щоб звести кінці з кінцями, набридло постійно турбуватися за свою безпеку і хвилюватися, що тебе можуть деактивувати натисканням кнопки. У різних куточках країни - Остіні, Чикаго, Гартфорді, Маямі, Ньюарку, Орландо, Філадельфії, Піттсбурзі, Род-Айленді та Тампі - 14 лютого ми не здійснюватимемо поїздок до аеропортів і з них", - йдеться в заяві.

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Представники іншої галузевої асоціації - Rideshare Drivers United - у середу вимкнуть свої застосунки на знак протесту проти значного зниження оплати праці цієї зими.

Видання вказує, що водії сервісів давно скаржаться, що агрегатори беруть занадто високі комісії.

Більшість американських федеральних законів і законів штатів у сфері праці, що встановлюють мінімальний розмір зарплат і понаднормових виплат, не поширюються на таких працівників, оскільки вони вважаються незалежними підрядниками.

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Нагадуємо:

Минулого тижня наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa розпочав страйк в головних аеропортах, посилюючи тиск у переговорах про заробітну плату і додаючи страждань мандрівникам у найбільшій економіці Європи, яка вже постраждала від страйків на залізницях і в громадському транспорті.