Цены на услуги Uber в ЕС могут вырасти на 40%

Американская компания по предоставлению услуг такси и доставке еды Uber Technologies может повысить цены на 40%, если Евросоюз примет новую директиву, касающуюся статуса самозанятых.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно законопроекту водители такси и курьеры фактически будут наемными работниками и получат такие же трудовые права и льготы, например, гарантированный минимальный уровень оплаты труда и возможность взять отпуск по уходу за ребенком.

Руководитель профильного европейского подразделения Uber Анабель Диас заявила, что помимо повышения цен для конечных потребителей принятие нового законодательного акта также приведет к сокращению 50-70% таксистов и курьеров в Uber. А также прекращение деятельности сервиса в сотнях из 3 тысяч городов ЕС, где агрегатор представлен сейчас.

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В то же время, условия занятости водителей и курьеров усилятся: они будут регулярно принимать любые заказы без возможности выбора, а также начинать и заканчивать рабочий день в четко установленное время. Также они больше не смогут параллельно работать с другими аналогичными сервисами.

В Uber уже призвали законодателей ввести дополнительные правила, которые позволят сохранить за самозанятыми преимущества гибкого трудового режима, однако официальная позиция ЕС остается неизменной.

"Если платформа де-факто является работодателем, занятые в ее деятельности люди должны иметь те же права и пользоваться той же защитой, что и штатные сотрудники", - подчеркнул комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмидт.

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Напоминаем:

"Укрзализныця" и Uber Technologies объявили об интеграции Uber Travel, по которой пассажиры, пользующиеся сервисом такси для того, чтобы добраться до железнодорожного вокзала в Киеве смогут получить кэшбек от поездки.