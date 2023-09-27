Компания-партнер Uber в Украине уклонилась от уплаты 40 миллионов налога

Предприятие-партнер всемирно известной платформы пассажирских перевозок уклонилось от уплаты 40 миллионов гривен налога.

Об этом сообщают пресс-службы Бюро экономической безопасности и Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Хотя в Бюро не указывают, о какой компании идет речь, по данным источников ЭП в правоохранительных органах на неуплате налога разоблачили компанию-партнера американской Uber Technologies.

"Общество было зарегистрировано в Украине для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей", - отметили в БЭБ.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер организовали схему уклонения от уплаты налогов.

А именно: полученные водителями от перевозки пассажиров деньги поступали напрямую компании-владельцу платформы, а затем за минусом комиссии зачислялись на счета предприятия фигурантки для оплаты работы водителей партнеров и содержания представительства.

В дальнейшем эти средства незаконным способом обналичивались с помощью подконтрольных фигурантам ФЛП в качестве оплаты за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.

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Кроме этого, за 2019, 2021 и 2022 годы предприятие не предоставило никаких налоговых отчетов. Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 40 млн. грн. налогов.

Организаторы схемы и двум пособиям объявили о подозрении в уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Напоминаем:

В марте детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты 52 миллионов гривен в украинском представительстве всемирно известного бренда такси.