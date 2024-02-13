До 2500 євро для розвитку бізнесу: 1500 українських компаній отримають гранти від ЄС
У рамках нового грантового проєкту UkraineReady4EU 1 550 українських компаній малого та середнього бізнесу отримають ваучерну підтримку до 2 500 євро для розвитку бізнесу.
Про це повідомляє Міністерство цифорової трансформації.
Грантові кошти можна витратити на:
- участь у торговельних місіях
- брокерські заходи
- організацію стендів на міжнародних виставках та інших міжнародних заходах
Подати заявку можна за посиланням.
Дедлайн - 30 червня 2025 року.
Як додали в міністерстві, проєкт UkraineReady4EU реалізується за сприяння міжнародних програм розвитку бізнесу та інтернаціоналізації - Європейська мережа підприємств (EEN), "Еразмус для молодих підприємців", European Cluster Collaboration Platform (ECCP).
Проєкт імплементується Торгово-промисловою палатою України, Інститутом фізики НАН України, державною установою "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", громадською спілкою "Харківський кластер інформаційних технологій", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) за фінансової підтримки ЄС.
Нагадаємо:
30 укранїнських компаній-переможців програми від EU4Business отримають гранти до 25 тисяч євро на розвиток власної справи.
Економічна правда