Всі розділи
Укр / Рус

До 2500 євро для розвитку бізнесу: 1500 українських компаній отримають гранти від ЄС

Вівторок, 13 лютого 2024, 16:55 - Олексій Павлиш

У рамках нового грантового проєкту UkraineReady4EU 1 550 українських компаній малого та середнього бізнесу отримають ваучерну підтримку до 2 500 євро для розвитку бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство цифорової трансформації.

Грантові кошти можна витратити на:

  • участь у торговельних місіях
  • брокерські заходи
  • організацію стендів на міжнародних виставках та інших міжнародних заходах

Подати заявку можна за посиланням.

Реклама:

Дедлайн - 30 червня 2025 року.

Як додали в міністерстві, проєкт UkraineReady4EU реалізується за сприяння міжнародних програм розвитку бізнесу та інтернаціоналізації - Європейська мережа підприємств (EEN), "Еразмус для молодих підприємців", European Cluster Collaboration Platform (ECCP).

Проєкт імплементується Торгово-промисловою палатою України, Інститутом фізики НАН України, державною установою "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", громадською спілкою "Харківський кластер інформаційних технологій", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) за фінансової підтримки ЄС.

Реклама:

Нагадаємо:

30 укранїнських компаній-переможців програми від EU4Business отримають гранти до 25 тисяч євро на розвиток власної справи.

Економічна правда

Мінцифри бізнес
Реклама:
Матеріали за темою
РЕБ переведуть на ринкові рейки - Федоров 11 лютого 2024, 12:50
Резиденти "Дія.City" торік удвічі збільшили сплату податків 8 лютого 2024, 17:46
В Україні готується масовий випуск аналогів російських дронів "Ланцет" 7 лютого 2024, 18:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті