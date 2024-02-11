РЭБ переведут на рыночные рельсы - Федоров

Дія

Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов.

Об этом сообщает вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале "ДІЯ" в YouTube.

Украина имеет амбиции открыть рынок РЭБ для предпринимателей.

"Работаем над тем чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию", - отметил Михаил Федоров.

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По результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.

"РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры", - добавил министр.

Как отмечается, Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБа.

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Федоров также отметил о возможном создании отдельной бригады РЭБа.

Напомним:

Министр Федоров заявил средства радиоэлектронной борьбы быстрее будут попадать в войска, поскольку их допуск к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.