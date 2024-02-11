РЭБ переведут на рыночные рельсы - Федоров
Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов.
Об этом сообщает вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале "ДІЯ" в YouTube.
Украина имеет амбиции открыть рынок РЭБ для предпринимателей.
"Работаем над тем чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию", - отметил Михаил Федоров.
По результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.
"РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры", - добавил министр.
Как отмечается, Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБа.
Федоров также отметил о возможном создании отдельной бригады РЭБа.
Напомним:
Министр Федоров заявил средства радиоэлектронной борьбы быстрее будут попадать в войска, поскольку их допуск к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.