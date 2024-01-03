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До 25 тысяч евро на собственное дело: 30 украинских компаний получат гранты от ЕС и Германии

Среда, 3 января 2024, 18:40 - Алексей Павлыш

30 украинских компаний-победителей программы от EU4Business получат гранты до 25 тысяч евро на развитие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Это бизнесы, которые работают над инновационными продуктами и услугами, или активно расширяются на экспорт. Общий фонд грантов - 750 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании-победители расположены в 12 областях Украины, 27% из них основали или возглавляют женщины.

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Победители должны использовать грантовые средства до 31 марта. Больше деталей о процедуре получения гранта можно узнать на сайте Украинского фонда стартапов по ссылке.

Грантовая волна состоялась в рамках программы EU4Business, которая софинансируется ЕС и правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, добавили в Минцифры.

Экономическая правда

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Минцифра ЕС бизнес финансы
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