СБУ сообщила о подозрении коллаборационисту, который занимается производством дронов для армии РФ

Служба безопасности сообщила о подозрении соратнику "главы правительства Крыма" Роману Хитущенко, который обеспечивает серийное производство дронов для российской оккупационной армии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители собрали доказательства на коллаборанта Романа Хитущенко - "первого заместителя министра экономического развития" в оккупационном "правительстве Крыма". Находясь на "должности", он выполняет задание Кремля по организации промышленного производства боевых дронов для российских войск.

В июне 2023 года Хитущенко вошел в состав "рабочей группы", которая создала во временно оккупированном Севастополе технологическую базу по производству ударных и разведывательных беспилотников.

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В случае успешного испытания боевых дронов, их отправляют на передовые позиции оккупационных группировок на южном фронте.

За бесперебойность этого производства коллаборационист лично докладывает "премьер-министру Крыма" Аксенову и отчитывается в Москву.

Как установило расследование, Хитущенко одним из первых поддержал захват украинского полуострова. За это российские захватчики включили его в состав местной оккупационной администрации, где сначала назначили "заместителем министра экономического развития", а в ноябре 2023 года - "первым заместителем".

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С тех пор фигурант занимается вопросами "переформатирования" экономики полуострова под нужды ВПК и оккупационных группировок России.

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