СБУ повідомила про підозру колаборанту, який займається виробництвом дронів для армії РФ

Служба безпеки повідомила про підозру соратнику "глави уряду Криму" Роману Хитущенку, який забезпечує серійне виробництво дронів для російської окупаційної армії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали докази на колаборанта Романа Хитущенка – "першого заступника міністра економічного розвитку" в окупаційному "уряді Криму". Перебуваючи на "посаді", він виконує завдання Кремля щодо організації промислового виробництва бойових дронів для російських військ.

У червні 2023 року Хитущенко увійшов до складу "робочої групи", яка створила у тимчасово окупованому Севастополі технологічну базу з виробництва ударних і розвідувальних безпілотників.

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У разі успішного випробування бойових дронів, їх відправляють на передові позиції окупаційних угруповань на південному фронті.

За безперебійність цього виробництва колаборант особисто доповідає "прем’єр-міністру Криму" Аксьонову та звітує до Москви.

Як встановило розслідування, Хитущенко одним із перших підтримав захоплення українського півострова. За це російські загарбники включили його до складу місцевої окупаційної адміністрації, де спочатку призначили "заступником міністра економічного розвитку", а в листопаді 2023 року – "першим заступником".

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З того часу фігурант опікується питаннями "переформатування" економіки півострова під потреби ВПК та окупаційних угруповань Росії.

Нагадуємо:

Службові особи підприємства в Житомирській області, які під час війни поставили в РФ виробів з металу на 1,5 млн доларів, отримали підозру за фактом пособництва державі-агресору.