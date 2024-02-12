Национализация нефтепродуктов Курченко: Пашинского подозревают в почти миллиардных убытках государству

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.

"Один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, который имел "нужные" связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с топ-чиновником Администрации Президента Украины разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию", - отмечают детективы.

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По данным правоохранителей, они добились передачи горюче-смазочных материалов госпредприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.

Кроме этого, топ-чиновник обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых на местах руководили члены преступной организации.

Впоследствии госпредприятие под предлогом "вынужденности продажи" в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании.

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"Частично полученные за это средства вывели на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования, в то время как в государственный бюджет не поступило ни одной гривны. Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате реализации схемы, составляет 967 млн грн", - добавили в НАБУ.

Правоохранители сообщили о подозрении:

бывшему и.п. Главы Администрации Президента Украины, народному депутату Украины, руководителю одного из комитетов Верховной Рады Украины, соорганизатору преступной организации;

предпринимателю, соорганизатору ПО;

экс-директору государственного предприятия;

экс-заместителю директора государственного предприятия;

менеджеру государственного предприятия;

руководителю частного общества.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, о подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. Главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.

Напоминаем:

Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко. Экс-депутат отверг информацию о вручении ему подозрения.

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