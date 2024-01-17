Службові особи підприємства на Житомирщині отримали підозру за поставки продукції в РФ

СБУ

Службові особи підприємства в Житомирській області, які під час війни поставили в РФ виробів з металу на 1,5 млн доларів, отримали підозру за фактом пособництва державі-агресору.

Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора.

Попри повномасштабне вторгнення РФ, концерн на Житомирщині продовжив бізнес із країною-агресором і продавав росіянам металеві вироби для виготовлення фортифікаційних загороджень.

Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до Росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США.

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Отримані товари російські замовники використовували для створення загороджувальних систем по периметру військових об’єктів на території РФ і на тимчасово окупованій частині України.

За наявними даними, нелегальний експорт до РФ здійснювали за допомогою схеми так званого "перерваного транзиту".

Тобто, спочатку продукцію заводу-виробника відправляли до однієї з європейських країн нібито на замовлення іноземної афілійованої компанії.

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Але після отримання товару зарубіжне підприємство відправляло його до РФ під маркою ще однієї підконтрольної комерційної структури тільки вже з Близького Сходу.

Кінцевими одержувачами українського імпорту були російські компанії, які обслуговують потреби окупаційних угруповань країни-агресора.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.