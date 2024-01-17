Службові особи підприємства на Житомирщині отримали підозру за поставки продукції в РФ
Службові особи підприємства в Житомирській області, які під час війни поставили в РФ виробів з металу на 1,5 млн доларів, отримали підозру за фактом пособництва державі-агресору.
Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора.
Попри повномасштабне вторгнення РФ, концерн на Житомирщині продовжив бізнес із країною-агресором і продавав росіянам металеві вироби для виготовлення фортифікаційних загороджень.
Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до Росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США.
Отримані товари російські замовники використовували для створення загороджувальних систем по периметру військових об’єктів на території РФ і на тимчасово окупованій частині України.
За наявними даними, нелегальний експорт до РФ здійснювали за допомогою схеми так званого "перерваного транзиту".
Тобто, спочатку продукцію заводу-виробника відправляли до однієї з європейських країн нібито на замовлення іноземної афілійованої компанії.
Але після отримання товару зарубіжне підприємство відправляло його до РФ під маркою ще однієї підконтрольної комерційної структури тільки вже з Близького Сходу.
Кінцевими одержувачами українського імпорту були російські компанії, які обслуговують потреби окупаційних угруповань країни-агресора.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою).
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.