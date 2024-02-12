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"Оператор ГТС" получит от Японии 1800 габионов для защиты энергообъектов

Понедельник, 12 февраля 2024, 19:15 - Алексей Павлыш
 
фото: минэнерго

"Оператор ГТС Украины" получит 1800 защитных габионов от Японии, которые будут использоваться для физической защиты объектов критической инфраструктуры ГТС в разных областях Украины, 320 из них - уже доставлены.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

По словам гендиректора "Оператора ГТС Украины", Дмитрия Липпы, полученные габионы будут распространены по всем линейно-производственным управлениям компании. Особенно важными они будут в прифронтовых регионах, добавил он.

 
фото: минэнерго

"Остальные габионы Оператор ГТС получит в ближайшее время. Защитные сооружения будут устанавливаться сразу по прибытии на объекты для усиления защиты от возможных вражеских атак", - говорится в сообщении.

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"Я рад видеть, что первые габионы, которые в Японии мы называем "Грунтовая броня", уже прибыли к вам. Эти габионы доказали свои высокие противовзрывные качества и используются японскими Силами самообороны", - заявил посол Японии в Украине Кунинори Мацуда во время визита на один из объектов оператора ГТС.

Экономическая правда

ГТС Минэнергетики Япония энергетика
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