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Оператор ГТС сможет производить электроэнергию

Четверг, 11 января 2024, 18:25 - Алексей Павлыш
 
фото: оператор ГТС

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новую программу соответствия Оператора ГТС Украины с учетом изменений структуры компании и возможности производить электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2023 году вступил в силу закон, которым предусматривает, что для минимизации риска нарушения безопасности поставок электрической энергии, временно, на период до 1 января 2027 года ОГТС имеет право получить лицензию на осуществление деятельности по производству электрической энергии и стать производителем электрической энергии из природного газа на электроустановках, которые являются объектами газотранспортной системы или которые переданы ему во временное пользование в соответствии с решением Кабмина.

При этом деятельность по производству электрической энергии, в частности операции по закупке природного газа для производства электроэнергии, должна быть отделена от другой деятельности ОГТС.

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Компания обязана вести отдельный от других видов деятельности учет расходов и доходов по деятельности по производству электрической энергии.

Экономическая правда

ГТС
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