Украина – в шаге от выполнения двух структурных маяков МВФ по ОГТС, почему буксует приватизация конфискованных активов

Корпоративне управління держпідприємств

Україна – за крок до виконання структурних маяків МВФ щодо реформи корпоративного управління "ОГТСУ". 1 листопада 2023 року "Оператор газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") повідомив, що Кабмін погодив чотирьох із п'яти кандидатів до наглядової ради "ОГТСУ", а саме:

Девіда Чарльза Девіса (Великобританія; невиконавчий директор та голова комітету з аудиту Petrofac Limited, а також член наглядової ради та голова комітету з аудиту Wienerberger AG, Австрія) – незалежний член;

Яна Хадама (Польща; доцент економічного факультету Університету Марії Кюрі-Склодовської, раніше – член наглядової ради "Магістральних газопроводів України" ("МГУ")) – незалежний член;

Сергія Коновця (Україна; фінансовий директор Torwell Holding Limited, раніше був членом наглядової ради "Укрексімбанку", а ще раніше – фінансовим директором "Нафтогазу") – незалежний член;

Світлану Гринчук (Україна; заступник міністра енергетики та колишній радник прем'єр-міністра з питань зміни клімату) – представник держави.

Тепер, коли Кабмін прийняв це рішення, Міністерство енергетики має право призначити цих осіб членами наглядової ради "ОГТСУ".

"ОГТСУ" також опублікував на своєму вебсайті оновлений статут компанії, затверджений Міністерством енергетики 23 жовтня 2023 року. Згідно з новим статутом, наглядова рада має призначатися Міністерством енергетики, як загальними зборами компанії.

Статутом також передбачено, що реалізація цього повноваження Міненерго забезпечується при консультаціях з регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – НКРЕКП) та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. При цьому надані ними пропозиції не є обов’язковими для виконання.

[Раніше ми писали, що, відповідно до структурного маяка поточної програми МВФ, новий статут "ОГТСУ", розроблений та погоджений НКРЕКП, за погодженням із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, мав бути прийнятий до кінця липня 2023 року.

Іще один структурний маяк програми МВФ, пов'язаний з "ОГТСУ", вимагає, щоби нова наглядова рада компанії була відібрана та призначена через конкурентну та прозору процедуру до кінця жовтня 2023 року.

Відповідно до статуту, наглядова рада "ОГТСУ" має складатися з п'яти членів, троє з яких мають бути незалежними. В уряді не пояснили чому наразі не було погоджено кандидатуру п'ятого члена наглядової ради – представника держави.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягав на кандидатурі Віктора Пинзеника на посаду представника держави у наглядовій раді "ОГТСУ". Раніше Пинзеник обіймав аналогічну посаду в наглядовій раді "МГУ".

Зобов'язання України перед МВФ вимагають відбору та призначення нової наглядової ради "ОГТСУ". У свою чергу, Віктор Пинзеник та Ян Хадам раніше вже входили до складу як першої, так і другої наглядової ради "МГУ". Незрозуміло, чи буде така наглядова рада "ОГТСУ" вважатися новою. – SOE Weekly.]

Раніше ми писали, що з моменту створення наглядової ради "МГУ" її членам, ймовірно, було виплачено до 4,8 млн дол. станом на кінець березня 2023 року.

[Згідно з аналізом SOE Weekly, станом на кінець жовтня 2023 року ця цифра становила би 5,2 млн дол. – SOE Weekly.]

Водночас з 2020 року "МГУ" не публікувало жодних річних звітів, аудійованої річної фінансової звітності, звітів наглядової ради чи звітів комітетів ради. Тому складно сказати, що саме робила наглядова рада " МГУ" та її комітети від 2020 року дотепер, і наскільки ефективною була ця робота.

У 2021 році українські ЗМІ опублікували лист Пинзеника до прем'єр-міністра, який тоді міг призвести до зупинки або зриву реформу корпоративного управління "ОГТСУ". У зв’язку з цим невідомо, як пропозицію про його призначення було чи може бути сприйнято Номінаційним комітетом, який, зокрема, повинен надавати свою думку щодо кандидатур, що пропонуються на посади представників держави.

Крім того, за даними YouControl, новим власником "ОГТСУ" офіційно стало Міністерство енергетики, тоді як попереднього власника, "МГУ", було ліквідовано.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін ухвалив рішення про передачу корпоративних прав "ОГТСУ" від попереднього власника, "МГУ", безпосередньо до Міненерго. Це рішення було прийнято відповідно до Закону № 3293-IX про приєднання "МГУ" до "ОГТСУ", який створив правову основу для реформування "ОГТСУ".

Закон № 3293-IX був раніше відомий як законопроєкт № 9311-1-д. Цей законопроєкт базувався на попередній версії № 9311-1, запропонованій народними депутатами Максимом Хлапуком ("Голос"), Ярославом Железняком ("Голос") та іншими депутатами. Законопроєкт №9311-1 було розроблено двома членами команди SOE Weekly Олександром Лисенком та Андрієм Бойцуном.

Також ми писали, що 26 вересня 2023 року Мінекономіки оголосило конкурсний відбір для відбору трьох незалежних членів наглядової ради "ОГТСУ".