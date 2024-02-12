"Оператор ГТС" отримає від Японії 1800 габіонів для захисту енергооб'єктів

фото: міненерго

"Оператор ГТС України" отримає 1800 захисних габіонів від Японії, які будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС в різних областях України, 320 з них - уже доставлені.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

За словами гендиректора "Оператора ГТС України", Дмитра Липпи, отримані габіони будуть розповсюджені по всіх лінійно-виробничих управліннях компанії. Особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах, додав він.

фото: міненерго

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"Решту габіонів Оператор ГТС отримає найближчим часом. Захисні споруди будуть встановлюватися одразу після прибуття на об’єкти для посилення захисту від можливих ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

"Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", уже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами самооборони", - заявив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда під час візиту на один з об’єктів оператора ГТС.

Економічна правда

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