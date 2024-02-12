Смогут обеспечить всю Европу: Rheinmetall планирует производить 700 тысяч снарядов в год

К следующему году Rheinmetall сможет производить достаточное количество снарядов, чтобы обеспечить всю Европу. К 2025 году планируется производить до 700 тысяч артиллерийских снарядов в год.

Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на слова главы Rheinmetall Армина Паппергера.

"Мы находимся в процессе удвоения или даже утроения наших мощностей по производству пороха в отдельных местах, например тех, которые необходимы для метательных зарядов для артиллерийских снарядов", - сообщил Паппергер.

К следующему году немецкий концерн сможет производить такое количество артиллерийских снарядов, что сможет покрыть потребности Европы. По словам главы Rheinmetall, к концу года планируется увеличить производство до 700 тысяч снарядов в год.

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Кроме заводов в Испании и Венгрии, расширение производственных мощностей произойдет на заводе Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.

Напомним:

Концерн Rheinmetall начинает строительство нового завода в Германии, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов. В этом году Украина получит несколько сотен тысяч снарядов от немецкого концерна.

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В декабре 2023 года Rheinmetall выиграл большой заказ на производство десятков тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Снаряды из этого заказа будут поставлены только в 2025 году.

Экономическая правда