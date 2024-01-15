Южная Корея планирует потратить до $500 миллиардов на создание кластера по производству чипов

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Южная Корея обнародовала планы ведущих компаний - Samsung Electronics и SK Hynix - потратить более 470 млрд долларов на создание крупнейшего в мире кластера по производству микросхем.

Об этом пишет Bloomberg.

В понедельник правительство представило план, который предусматривает инвестиции в размере 622 трлн вон (471 млрд долл США) из частного сектора в период до 2047 года.

Эти средства пойдут на строительство 13 новых заводов по производству микросхем и трех исследовательских центров в дополнение к уже существующему 21 предприятию.

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Ожидается, что эта территория, которая будет охватывать города Пхентхек и Йонгин, станет крупнейшей в мире, способной производить 7,7 миллиона микросхем ежемесячно до 2030 года.

Предполагаемые инвестиции резко выросли по сравнению с тем, когда Сеул впервые обнародовал планы Samsung и Hynix на 2023 год. Правительство Кореи, которое тесно сотрудничает с частными компаниями в решении национальных задач, усиливает поддержку своего сектора производства микросхем, на который приходится около 16% от общего объема экспорта.

Правительство пообещало защитить основу своей экономики, борясь с растущей глобальной конкуренцией. В то время как Япония и Тайвань агрессивно инвестируют в собственные отрасли производства микросхем, корейское правительство обязуется предоставить значительные налоговые льготы местным компаниям, производящим микросхемы.

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"В рамках плана, рассчитанного на два десятилетия, Samsung и Hynix намерены построить свои самые современные заводы по производству микросхем у себя дома. Samsung делает большую ставку на литейное производство - или производство чипов для других фирм - как часть инвестиций в размере 500 триллионов вон до 2047 года. Меньший конкурент Hynix намерен инвестировать 122 триллиона вон в производство памяти в Йонгине за тот же период", - пишет агентство.

Правительство заявило, что в регионе также разместятся меньшие компании, занимающиеся разработкой микросхем. Основная цель - повысить самодостаточность страны в полупроводниках, одновременно увеличив ее рыночную долю в мировом производстве до 10% к 2030 году с 3% сейчас.

Экономическая правда