Hyundai решил продать завод в России
Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Company (Hyundai) утвердил план продажи своего российского завода, на котором до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания производила 200 тыс автомобилей в год.
Об этом говорится в официальном заявлении компании.
Долю в компании "Хюндай Мотор Мануфактуринг Рус" (ООО "ХММР") продадут в пользу местного ООО "Арт-Финанс" - одной из структур дилерского холдинга "Авилон". Эта же компания весной 2023 года выкупила российский бизнес Volkswagen.
Деятельность санкт-петербургского завода "ХММР" приостановлена с марта 2022 года.
В настоящее время Hyundai проводит окончательные согласования с "Арт-Финанс" по деталям сделки, добавили в компании.
При этом Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание в РФ и другие услуги для клиентов.
Напомним:
Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановки деятельности в России, которые могут включать продажу своего тамошнего завода.
Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Петербурге, в который планировали вложить 36 млрд рублей.
Экономическая правда