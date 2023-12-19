Hyundai решил продать завод в России

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Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Company (Hyundai) утвердил план продажи своего российского завода, на котором до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания производила 200 тыс автомобилей в год.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Долю в компании "Хюндай Мотор Мануфактуринг Рус" (ООО "ХММР") продадут в пользу местного ООО "Арт-Финанс" - одной из структур дилерского холдинга "Авилон". Эта же компания весной 2023 года выкупила российский бизнес Volkswagen.

Деятельность санкт-петербургского завода "ХММР" приостановлена с марта 2022 года.

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В настоящее время Hyundai проводит окончательные согласования с "Арт-Финанс" по деталям сделки, добавили в компании.

При этом Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание в РФ и другие услуги для клиентов.

Напомним:

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Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановки деятельности в России, которые могут включать продажу своего тамошнего завода.

Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Петербурге, в который планировали вложить 36 млрд рублей.

Экономическая правда