Зможуть забезпечити усю Європу: Rheinmetall планує виробляти 700 тисяч снарядів на рік

До наступного року Rheinmetall зможе виробляти достатню кількість снарядів, щоб забезпечити всю Європу. До 2025 року планується виробляти до 700 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Про це повідомляє видання Handelsblatt з посиланням на слова голови Rheinmetall Арміна Паппергера.

"Ми перебуваємо в процесі подвоєння або навіть потроєння наших потужностей з виробництва пороху в окремих місцях, наприклад, тих, які необхідні для метальних зарядів для артилерійських снарядів", - повідомив Паппергер.

До наступного року німецький концерн зможе виробляти таку кількість артилерійських снарядів, що зможе покрити потреби Європи. За словами голови Rheinmetall, до 2025 року планується збільшити виробництво до 700 тисяч снарядів на рік.

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Окрім заводів в Іспанії та Угорщині, розширення виробничих потужностей передбачене на заводі Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижній Саксонії.

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Rheinmetall починає будівництво нового заводу у Німеччині, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів. В цьому році Україна отримає кілька сотень тисяч снарядів від німецького концерну.

У грудні 2023 року Rheinmetall виграв велике замовлення на виробництво десятків тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Снаряди з цього замовлення будуть поставлені аж у 2025 році.

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Економічна правда