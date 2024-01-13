Из-за утечки химикатов на заводе в немецком Констанце, госпитализировали 25 человек

В городе Констанц на юго-западе Германии 12 января госпитализировали 25 человек после того, как они вдохнули токсичный газ, вытекавший из контейнера на химическом заводе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Инцидент произошел на заводе компании, производящей растворы для обработки фруктов. Накануне в 1000-литровой емкости смешали азотную кислоту и моющее средство Horolith, чтобы создать чистящее средство бойлеров.

По данным полиции, по неизвестным причинам из-за роста температуры произошла химическая реакция, в результате чего высокотоксичные газы вытекли из емкости, хранившейся в подвале завода.

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Утечку относительно быстро обнаружил один из работников, который с помощью автопогрузчика переместил контейнер из подвала за пределы здания завода. Там он выветрился, не представляя опасности жителям вокруг.

Тем не менее, 25 человек доставили в больницу с жалобами на раздражение дыхательных путей после вдыхания токсических испарений.

Прибывшие на место инцидента спасатели описали ситуацию как "угрожавшую жизни людей". Но благодаря действиям работника завода удалось избежать жертв.

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В прошлом году масштабный пожар произошел на заводе по производству пластмасс в хорватском городе Осиек, приведя к токсичным испарениям.

Европейская правда