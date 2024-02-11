За неделю НБУ продал 201 миллион долларов на межбанке
Нацбанк за неделю уменьшил объемы продажи валюты до 201,2 миллиона долларов, что является наименьшим показателем за 2024 год.
Об этом известно из статистики Нацбанка.
Согласно статистике, за неделю с 5 по 9 февраля Нацбанк продал 201,2 млн долл и купил 800 тыс долл.
В течение указанной недели НБУ продала наименьшие объемы валюты за 2024 год.
За прошедшую неделю Нацбанк купил 15 млн долл и продал 239 млн долл.
Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.
2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.
Экономическая правда