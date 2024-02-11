За неделю НБУ продал 201 миллион долларов на межбанке

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Нацбанк за неделю уменьшил объемы продажи валюты до 201,2 миллиона долларов, что является наименьшим показателем за 2024 год.

Об этом известно из статистики Нацбанка.

Согласно статистике, за неделю с 5 по 9 февраля Нацбанк продал 201,2 млн долл и купил 800 тыс долл.

В течение указанной недели НБУ продала наименьшие объемы валюты за 2024 год.

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За прошедшую неделю Нацбанк купил 15 млн долл и продал 239 млн долл.

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

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Экономическая правда