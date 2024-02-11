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За тиждень НБУ продав 201 мільйон доларів на міжбанку

Неділя, 11 лютого 2024, 11:48 - Економічна правда
 
Getty Images

Нацбанк за тиждень зменшив обсяги продажу валюти до 201,2 мільйона доларів, що є найменшим показником за 2024 рік.

Про це відомо зі статистики Нацбанку.

Згідно зі статистикою, за тиждень з 5 по 9 лютого Нацбанк продав 201,2 млн дол і купив 800 тис дол.

Протягом зазначеного тижня НБУ продала найменші обсяги валюти за 2024 рік. 

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За минулий тиждень Нацбанк купив 15 млн дол і продав 239 млн дол.

Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

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Економічна правда

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