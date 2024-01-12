В Нацбанке увидели потенциал для удешевления кредитов

После снижения в декабре учетной ставки до 15%, кредиты в Украине, вероятно, могут подешеветь.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Николайчук пояснил, что в ситуации с кредитами ставки зависят преимущественно от критерия рискованности заемщиков, в то же время в корпоративном секторе ситуация с кредитоспособностью заемщиков улучшается, судя по динамике неработающих кредитов и эффективности госпрограмм кредитования.

Заместитель председателя Нацбанка выразил надежду, что снижение кредитных ставок произойдет благодаря уменьшению премии за риск.

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"Национальный банк вместе с партнерами разрабатывает стратегию развития кредитования, значительная часть мероприятий которой должна быть нацелена на то, чтобы эту премию за риск в кредитных ставках, особенно для корпоративного сектора, существенно уменьшить. Это наша приоритетная среднесрочная задача", - добавил Николайчук.

В то же время, он отметил, что по депозитам ситуация несколько иная.

"Мы не ожидаем существенного снижения ставок по депозитам, особенно по срочным депозитам в гривне, учитывая как раз те стимулы, которые мы предоставляем банкам с помощью нашего вспомогательного инструмента - трехмесячных депозитных сертификатов", - сказал он.

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Говоря о вероятности изменения учетной ставки в 2024 году, он отметил, что октябрьский прогноз, согласно которому учетная ставка будет оставаться на уровне 15% в течение всего года, является релевантным.

Заместитель главы Нацбанка напомнил, что учетная ставка будет зависеть от ситуации в финансовой сфере, уровня инфляции, состояния валютного рынка, международных резервов и поступлений международной помощи.

"Во время дискуссии на КМП (в декабре 2023 года) большинство его членов видели более высокую вероятность того, что эти факторы в следующем году будут благоприятными для того, чтобы позволить Национальному банку снизить учетную ставку на 1-2 процентных пункта", - отметил Николайчук.

Он также заверил, что в новом прогнозном цикле, который закончится обнародованием обновленного макроэкономического прогноза 25 января, будут учтены новые предположения, и регулятор представит новые оценки, в частности, по учетной ставке.

"Останется ли в этом прогнозе ставка на уровне 15% на весь 2024 год, или она будет другой, пока я не могу вам сказать", - резюмировал заместитель главы НБУ.