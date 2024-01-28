За неделю НБУ продал 421 миллион долларов на межбанке

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Национальный банк Украины за неделю продал на межбанковском валютном рынке 421,3 млн долл и купил 0,52 млн долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 22 по 26 января Нацбанк продал 421,3 млн долл, что на 109,7 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 520 тыс долл, что является наибольшим показателем покупки с начала года.

Всего с начала года Нацбанк продал 2,4 млрд долл, тогда как купил почти 1.2 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 15 по 19 января 2024 года на межбанковском рынке Нацбанк продал 531 млн долл, при этом было куплено 100 тыс долл.