За неделю Нацбанк понизил продажу валюты на межбанке до 531 миллиона долларов

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Нацбанк за неделю уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском рынке до 531 миллиона долларов. Сократились также закупки.

Об этом известно из статистика Национального банка.

Согласно данным Нацбанка, за неделю с 15 по 19 января 2024 года на межбанковском рынке Нацбанк продал 531 млн долл, что на 142,62 млн долл меньше чем на прошлой неделе.

При этом было куплено 100 тыс долл, что на 250 тыс меньше, чем на прошлой неделе.

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Всего за 2024 год Нацбанк продал 1,994 млрд долл, а купил 650 тыс долл.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения к довоенному режиму работы валютного рынка.

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Соответственно, НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября 2023 года курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

Напомним:

За неделю с 8 по 12 января Национальный банк продал 673,6 млн долл и купил 0,35 млн долл.

Экономическая правда