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На Николаевщине из-за непогоды ограничили движение для грузовиков и автобусов

Понедельник, 8 января 2024, 20:17 - Алексей Павлыш

Из-за гололеда и ветра на Николаевщине с 18:00 8 января ограничено движение для грузового транспорта и автобусов.

Об этом сообщил в Facebook глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

По его словам, временное ограничение касается таких участков дорог ограничили государственного значения:

  • М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76+416 - км 157+052 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью);
  • М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 55+510 - км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);
  • Н-11 Днепр - Николаев, км 127+110 - км 266+875 (от границы с Днепропетровской областью до г. Николаева);
  • Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 153+527 - км 239+664 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаева);
  • Н-24 Благовещенское - Николаев, км 42+476 - км 221+363.

В Агентстве восстановления посоветовали следить за официальной информацией, учитывать ухудшение погодных условий и внимательно планировать поездки.

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все фото: facebook МустаФЫ найема

Напомним:

Сообщалось, что из-за непогоды на ряде основных автодорог могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег. Водителям советуют не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

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Экономическая правда

дороги авто
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