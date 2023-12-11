Агентство восстановления начало ремонт пунктов пропуска на границе с Молдовой
Агентство восстановления начало ремонты контрольно-пропускных пунктов в Одесской области через государственную границу с Молдовой.
Об этом сообщает Агентство восстановления в Facebook.
Речь идет о девяти КПП в Одесской области:
- КПП "Рени - Джурджюлешть" - ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.
- КПП "Табаки - Мирное" - ремонт общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.
- КПП "Староказачье - Тудора" - ремонт и возобновление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории, обновление системы наружного освещения.
- КПП "Виноградовка - Вулкенешти", "Долинское - Чишмикиой", "Новые Трояны - Чадыр-Лунга", "Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга", "Августовское 1 - Басарбяска", "Лесное - Сеиць" - установка модульных санитарных узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
Все текущие ремонты планируют полностью завершить до сентября 2024 года, а до конца 2023 года планируют завершить ремонты общественных туалетов и установить модульные санитарные узлы.
Работы выполняются за средства государственного бюджета, добавили в Агентстве.
Там напомнили, что в марте этого года Кабмин принял решение о передаче 29 КПП через госграницу в подчинение Агентства восстановления - передано уже 26, еще 3 в процессе передачи.
"Это позволит Агентству более комплексно планировать и реализовывать проекты для улучшения логистики со странами-союзницами", - говорится в сообщении.
Экономическая правда