Агентство восстановления начало ремонт пунктов пропуска на границе с Молдовой

фото: агентство восстановления

Агентство восстановления начало ремонты контрольно-пропускных пунктов в Одесской области через государственную границу с Молдовой.

Об этом сообщает Агентство восстановления в Facebook.

Речь идет о девяти КПП в Одесской области:

КПП "Рени - Джурджюлешть" - ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.

КПП "Табаки - Мирное" - ремонт общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.

КПП "Староказачье - Тудора" - ремонт и возобновление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории, обновление системы наружного освещения.

КПП "Виноградовка - Вулкенешти", "Долинское - Чишмикиой", "Новые Трояны - Чадыр-Лунга", "Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга", "Августовское 1 - Басарбяска", "Лесное - Сеиць" - установка модульных санитарных узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

Все текущие ремонты планируют полностью завершить до сентября 2024 года, а до конца 2023 года планируют завершить ремонты общественных туалетов и установить модульные санитарные узлы.

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Работы выполняются за средства государственного бюджета, добавили в Агентстве.

Там напомнили, что в марте этого года Кабмин принял решение о передаче 29 КПП через госграницу в подчинение Агентства восстановления - передано уже 26, еще 3 в процессе передачи.

"Это позволит Агентству более комплексно планировать и реализовывать проекты для улучшения логистики со странами-союзницами", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда