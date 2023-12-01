Фонд госимущества продает торговый комплекс под Одессой за 104 миллиона

Фонд государственного имущества Украины объявил на 7 декабря аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "ТИК" вблизи рынка "7-й километр" в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Стартовая цена продажи комплекса – 104,1 млн грн.

ГП "ТИК" предоставляет складско-торговые услуги. Площадь построек и сооружений, предназначенных для ведения этой деятельности, превышает 35 тыс кв.м.

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В имущественный комплекс входит 39 единиц недвижимого имущества, в том числе административное здание, 17 складско-торговых помещений, гараж с нежилыми сооружениями, насосная станция.

"Здания имеют всю необходимую инфраструктуру и коммуникации для работы: освещение, внешние сети электроснабжения, трансформаторную подстанцию, противопожарный водопровод, котельную, скважину. На территории также есть 4 комплекта шлагбаумов, ограждения, навесы, сторожевая кабина и т.д. – говорится в сообщении ФГИУ.

Чистая прибыль предприятия за первые 9 месяцев 2023 года составила 6,5 млн грн. В то же время, предприятие имеет 12,2 млн грн текущей кредиторской задолженности. Просроченных задолженностей у ГП нет.

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По условиям приватизации новый собственник обязуется погасить задолженности предприятия по заработной плате и перед бюджетом в течение 6 месяцев после его приобретения. Также в течение первого полугодия работы он не может увольнять работников предприятия.

Напомним:

В 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках большой приватизации, но аукционы по аренде. в частности государственных земель сельскохозяйственного назначения.







