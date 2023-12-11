Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэра Одессы Костусева заочно арестовали

Бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву избрали меру пресечения по делу о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" - содержание под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что 11 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно бывшему мэру г. Одессы.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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"После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - добавили в САП.

Напоминаем:

29 августа правоохранители сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам.

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Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из ООО и 2 известных в регионе бизнесмена.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли.

В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для того чтобы аэропорт было невозможно вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого кредита.

В результате таких действий местный бюджет получил более 2,5 млрд грн ущерба.

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