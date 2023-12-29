В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей 

В приложении "Дія" временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Как объяснили в "Дії", это связано с заменой тарифов на админуслуги для водителей с 1 января.

"С нового года повышается стоимость админуслуг для водителей – такое решение приняло правительство. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения. Поэтому связанные с ними услуги в "Дії" будут временно недоступны, а именно – замена водительского удостоверения и перерегистрация авто" , – говорится в сообщении.

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Однако уже через несколько дней водители снова смогут получать услуги в несколько кликов. В "Дії" призывают пользователей заранее спланировать замену документов, а также покупку или продажу авто.

Напомним:

С 1 января 2024 года стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел повысится. В частности, это касается выдачи удостоверений водителя, сдачи экзаменов и регистрации авто.

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