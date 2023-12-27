Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами

Минцифры запустило закрытое бета-тестирование программы электронного резидентства uResidency.

Об этом говорится в сообщении министерства.

uResidency предусматривает, что иностранцы смогут зарегистрировать бизнес в Украине и автоматически платить налоги в наш бюджет.

"После окончания бета-тестирования программа будет доступна гражданам первых четырех стран - Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Постепенно этот список будет пополняться", - пишут в министерстве.

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Как пояснили в Минцифры, программа направлена на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы. В фокусе - специалисты из ІТ-сферы и специалисты, которые предоставляют онлайн-услуги в сфере креативной экономики.

Предполагается, что программа также будет стимулировать банковскую сферу через масштабирование цифровых продуктов на иностранные рынки, создавать дополнительные возможности для привлечения инвестиций и усиливать бренд Украины как цифрового государства.

Для того, чтобы стать е-резидентом, зарубежным предпринимателям не нужно будет ехать в Украину. Для получения статуса достаточно пройти одноразовую офлайн-верификацию в украинском консульском учреждении в стране проживания. Все остальные процессы происходят полностью онлайн - от подачи заявки на участие в программе до открытия банковского счета.

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Напоминаем:

Ранее Минцифры объявило о программе поддержки малого и среднего бизнеса в выходе на рынок Польши.