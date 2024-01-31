Лидеры ЕС предлагают ежегодные дебаты по помощи Украине: это не даст Венгрии ветировать решение

Лидеры ЕС 1 февраля предложат ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро для преодоления сопротивления со стороны Венгрии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект выводов саммита.

Агентство напоминает, что помощь ЕС должна помочь покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых займов и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением России.

Зато Венгрия, которая поддерживает тесные связи с Москвой, настаивает на ежегодном пересмотре, что даст ей право накладывать вето на выплаты каждый год. Это противоречит идее предсказуемого финансирования, и другие страны ЕС отвергают это, но если деньги должны поступать из бюджета ЕС, для этого требуется единодушие между 27 странами ЕС, поэтому необходимо согласие Венгрии.

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В последней версии проекта выводов саммита, с которой ознакомилось Reuters, лидеры ЕС говорят, что они могут проводить ежегодные дебаты о том, как Украина тратит деньги ЕС на основе отчетов Европейской комиссии.

Это не даст Венгрии права вето на деньги, но может вызвать беспокойство.

"Европейский Совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации объекта с целью предоставления указаний относительно подхода ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины", - говорится в проекте.

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Неизвестно, согласится ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на такое соглашение в четверг.

Напоминаем:

26 января чиновник ЕС заявил, что переговоры об одобрении четырехлетней программы финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия не проявляет гибкости накануне саммита 1 февраля.

А перед этим агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.

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