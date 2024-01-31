Лідери ЄС пропонують щорічні дебати щодо допомоги Україні: це не дасть Угорщині ветувати рішення

Лідери ЄС 1 лютого запропонують щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро для подолання опору з боку Угорщини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт висновків саміту.

Агентство нагадує, що допомога ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024-2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням Росії.

Наомість Угорщина, яка підтримує тісні зв'язки з Москвою, наполягає на щорічному перегляді, що дасть їй право накладати вето на виплати щороку. Це суперечить ідеї передбачуваного фінансування, і інші країни ЄС відкидають це, але якщо гроші мають надходити з бюджету ЄС, для цього потрібна одностайність між 27 країнами ЄС, тому необхідна згода Угорщини.

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В останній версії проекту висновків саміту, з якою ознайомилося Reuters, лідери ЄС кажуть, що вони можуть проводити щорічні дебати щодо того, як Україна витрачає гроші ЄС на основі звітів Європейської комісії.

Це не дасть Угорщині права вето на гроші, але може викликати занепокоєння.

"Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації об’єкта з метою надання вказівок щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресійної війни Росії проти України", — йдеться в проекті.

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Невідомо, чи погодиться прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на таку угоду в четвер.

Нагадуємо:

26 січня посадовець ЄС заявив, що переговори про схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина не проявляє гнучкості напередодні саміту 1 лютого.

А перед цим агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.

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