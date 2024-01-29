В ЕС опровергли, что согласовали план подрыва экономики Венгрии - СМИ

В Евросоюзе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о разработке плана по подрыву экономики Венгрии, если премьер страны Виктор Орбан наложит вето на выделение финансирования Украине в размере 50 миллиардов евро.

Об этом журналистам сообщил неназванный европейский чиновник, информирует "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментируя статью в Financial Times, собеседник агентства сказал, что приведенный в материале план является справочной запиской, написанной Секретариатом совета под свою ответственность, которая описывает текущее состояние венгерской экономики.

"Это – фактический документ, который не отражает статуса текущих переговоров по многолетнему бюджету ЕС (Multiannual Financial Framework) между представителями государств-членов ЕС и на уровне лидеров ЕС.

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В записке не описывается какой-либо конкретный план, касающийся MFF и Украинского фонда, а также не излагается какой-либо план, касающийся Венгрии", – сказал он.

По словам чиновника, переговоры о MFF продолжаются и "всегда основывались на поиске компромисса, приемлемого для всех 27 стран-членов ЕС".

По данным издания Financial Times, лидеры ЕС якобы были готовы публично объявить о полном прекращении любого финансирования Венгрии, чтобы напугать рынки, спровоцировать ажиотаж на национальную валюту форинт и резкий рост стоимости заимствований.

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У венгерского премьера Орбана, комментируя информацию FT, заявили, что Брюссель шантажирует Венгрию, несмотря на компромисс по Украине.

В пятницу чиновник ЕС заявил, что переговоры об одобрении четырехлетней программы финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро усложняются, поскольку Венгрия не проявляет гибкости накануне саммита 1 февраля.

А перед этим агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в размере 5 миллиардов евро.

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Европейская правда