Neuralink Маска вживила первый имплант в мозг человека

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink, который занимается разработкой мозговых имплантатов, впервые вживил чип в мозг человека.

Об этом Маск написал на своей странице в X.

"Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink и успешно восстанавливается. Начальные результаты показывают многообещающее обнаружение спаек нейронов", - написал Маск.

Бизнесмен добавил, что мозговой имплант позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них почти любым устройством, просто с помощью мысли.

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Продукт Neuralink называется "Телепатия" и его первыми пользователями будут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями.

"Представьте, что Стивен Хокинг мог бы общаться быстрее, чем машинистка или аукционист. Это и есть наша цель", - добавил Маск.

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Напомним:

В 2016 году Маск создал компанию Neuralink для разработки мозговых имплантатов. Основатель убежден, что за этой разработкой будущее и она сможет помочь людям с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, параличами, а также людям с врожденными заболеваниями мозга.

Ранее сообщалось, что четыре американских законодателя попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать, совершил ли Илон Маск мошенничество с ценными бумагами, вводя инвесторов в заблуждение относительно безопасности мозгового имплантата, который разрабатывается компанией Neuralink.