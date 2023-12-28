Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире

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Основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Х, американский миллиардер Илон Маск по итогам года остается самым богатым человеком в мире.

Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров от агентства Bloomberg - Bloomberg Billionaires Index.

Согласно ему, состояние Маска на 28 декабря составляет 238 миллиардов долларов и выросло с начала года на 101 млрд долл.

На втором месте рейтинга - французский бизнесмен Бернар Арно, который имеет контрольный пакет в компании LVMH, со 179 млрд долл. На третьем - основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 178 млрд долл.

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В первую десятку самых богатых людей мира также вошли:

основатель Microsoft Билл Гейтс (140 млрд долл);

бывший СЕО Microsoft Стив Балмер (130 млрд долл);

основатель Meta Марк Цукерберг (129 млрд долл);

сооснователь компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж (127 млрд долл);

основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (124 млрд долл);

сооснователь компаний Google, Alphabet Сергей Брин (120 млрд долл);

американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет (120 млрд долл).

Также в рейтинг самых богатых людей мира от Bloomberg попал один украинец - олигарх Ринат Ахметов, состояние которого оценили в 5,77 млрд долл (с начала года выросло на 437 млн долл). Он занял 471 строчку рейтинга.

Экономическая правда

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