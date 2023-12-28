Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
Основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Х, американский миллиардер Илон Маск по итогам года остается самым богатым человеком в мире.
Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров от агентства Bloomberg - Bloomberg Billionaires Index.
Согласно ему, состояние Маска на 28 декабря составляет 238 миллиардов долларов и выросло с начала года на 101 млрд долл.
На втором месте рейтинга - французский бизнесмен Бернар Арно, который имеет контрольный пакет в компании LVMH, со 179 млрд долл. На третьем - основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 178 млрд долл.
В первую десятку самых богатых людей мира также вошли:
- основатель Microsoft Билл Гейтс (140 млрд долл);
- бывший СЕО Microsoft Стив Балмер (130 млрд долл);
- основатель Meta Марк Цукерберг (129 млрд долл);
- сооснователь компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж (127 млрд долл);
- основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (124 млрд долл);
- сооснователь компаний Google, Alphabet Сергей Брин (120 млрд долл);
- американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет (120 млрд долл).
Также в рейтинг самых богатых людей мира от Bloomberg попал один украинец - олигарх Ринат Ахметов, состояние которого оценили в 5,77 млрд долл (с начала года выросло на 437 млн долл). Он занял 471 строчку рейтинга.
Экономическая правда