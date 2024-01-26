ИИ-стартап Маска собирает 6 миллиардов долларов, чтобы конкурировать с OpenAI – FT

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Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI ведет переговоры о привлечении до 6 млрд долл, поскольку предприниматель-миллиардер стремится бросить вызов OpenAI.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что стартап ведет переговоры с семейными офисами в Гонконге и нацелен на суверенные фонды на Ближнем Востоке для получения финансирования. Кроме того, привлечение 6 млрд долл будет гораздо большим вызовом для компании Маска, чем 1 млрд долл, который xAI поставил перед собой в прошлом месяце, подав заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

xAI оценивают в 20 млрд долл, что является лишь частью оценки OpenAI, но на уровне с некоторыми другими аналогами, такими как Anthropic, поддерживаемый компанией Google.

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Также Маск обратился к инвесторам в Японии и Южной Корее относительно последнего сбора средств.

По словам источников знакомых с ситуацией, Morgan Stanley, которая в 2022 году помогла профинансировать выкуп Маском компании X, бывшей Twitter, за кредитные плечи, координирует сбор средств

Добавляется, что масштабы попытки сбора средств отражают огромные расходы, необходимые для разработки генеративного искусственного интеллекта - моделей, которые производят человеческие тексты, изображения и код за считанные секунды - что требует огромной вычислительной мощности, огромных объемов данных и передовых чипов.

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Напомним:

По сообщениям Bloomberg, компания разработчик искусственного интеллекта xAI, основателем которой является Илон Маск, привлекла инвестиции размером в 500 млн долл. Однако Маск опровергал сообщения.

В ноябре 2023 года миллиардер Илон Маск анонсировал запуск его стартапом xAI, который занимается искусственным интеллектом, языковой модели Grok, которая будет доступна для подписчиков X Premium+.

В июле 2023 года Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI, который намеревался бросить вызов OpenAI в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.