В Минфине объяснили, повлияет ли воплощение Нацстратегии доходов на работу Дія.City

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Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую Кабмин одобрил в конце декабря 2023 года, не создаст основу для пересмотра режимов налогообложения пространства для IT-компаний Дія.City.

Об этом во время инициированной Центром экономической стратегии дискуссии по Национальной стратегии доходов заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы не собираемся пересматривать те режимы, которые недавно ввели. Когда мы принимаем определенные налоговые режимы, то должны быть последовательными в наших действиях и должны дать определенное время, чтобы они себя реализовали.

Никто не собирается пересматривать Дія City, но это не значит, что мы не будем вводить меры, предусмотренные в стратегии, - в частности, налогообложение по прогрессивной шкале", - пояснил Марченко.

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В то же время заместитель министра финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Светлана Воробей заявила, что Нацстратегия доходов пока определяет направление движения и впереди еще будет ряд обсуждений ее пунктов.

"Это - не закон, а документ, который начинает дискуссию. Он написан так, что в нем нет завершенных концепций, есть направление реформирования. Далее необходимо еще очень много работать вместе с обществом", - резюмировала она.

Ранее ІТ-сообщество DOU сообщило, что Нацстратегия, в частности, содержит отдельный раздел (4.3.3), в котором предлагают пересмотреть режимы инвестиционного стимулирования с целью отмены льгот по налогу на прибыль. К таким режимам, в частности, относится правовое пространство "Дія.City".

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Экономическая правда