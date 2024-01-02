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В "Дії" снова доступны услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации авто

Вторник, 2 января 2024, 10:40 - Алексей Павлыш
 
фото: дія

В приложении "Дія" возобновили работу услуг замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба "Дія" в Telegram.

"Услуги для водителей снова работают. Поэтому заменяйте водительское, перерегистрируйте авто в несколько кликов", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2023 года в "Дії" предупредили о временной недоступности услуг замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей.

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Как пояснили в "Дії", это было связано с заменой тарифов на админуслуги для водителей с 1 января.

Напомним:

С 1 января 2024 года стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел повысится. В частности это будет касаться выдачи водительских удостоверений, сдачи экзаменов и регистрации авто.

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Экономическая правда

Дія авто
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