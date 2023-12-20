В "Дію" уже поступило 70 заявок на перерегистрацию авто: как работает услуга

За несколько часов работы услуги по перерегистрации авто в приложении "Дія" уже получили 70 заявок.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Только за несколько часов работы услуги уже получено 70 заявок. Подписание договора купли-продажи происходит исключительно в приложении "Дія", - отметили в министерстве.

Номерной знак на авто можно оставить или забронировать новый со специальной серией DI с платной или бесплатной комбинацией.

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Также можно выбрать либо электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, либо изготовленное на бланке.

В МВД также отметили, что услуга перерегистрации возможна при первой продаже автомобилей в календарном году.

В пресс-службе "Дія" отметили, что заполнение заявления на куплю-продажу авто занимает до 15 минут, еще час длится регистрацию.

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Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически, без участия администратора. Это устраняет человеческий фактор и коррупционные риски", - говорится в сообщении.

Как работает услуга?

продавец генерирует в действии ссылку или QR-код;

покупатель его сканирует;

соглашается с условиями;

выбирает номер и версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в действии или только электронное свидетельство.

После успешной проверки нужно засвидетельствовать договор Действие. Подписью. Документы поступят администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто.

Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты, а электронные появятся в Дії.

На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский накануне анонсировал, что в ночь на 20 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" будет запущена услуга купли и продажи авто.