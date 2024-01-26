LVMH в прошлом году увеличил чистую прибыль до рекордных 15,2 миллиардов евро

Бернар Арно getty images

Ведущий мировой производитель лакшери-товаров LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) отчитался о росте чистой прибыли в 2023 году на 8%, до рекордных 15,2 млрд евро.

Об этом говорится в финансовом отчете конгломерата.

LVMH в прошлом году получила 86,2 млрд евро дохода - это на 13% больше по сравнению с 2022-м.

"Все бизнес-группы концерна сообщили о значительном органическом росте доходов, за исключением подразделения вин и спиртных напитков, которое столкнулось с высокой базой сравнения и высоким уровнем запасов. Регионы Европа, Япония и остальная Азия достигли двузначного органического роста", - добавили в LVMH.

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Отмечается, что реализация алкогольных напитков компании упала на 7% - до 6,6 млрд евро.

А доход концерна в сегменте модной одежды и изделий из кожи вырос на 9%, до 42,17 млрд евро.

В LVMH добавили, что возлагают большие надежды на 2024 год благодаря партнерству с летними Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2024 года, которые пройдут в Париже.

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По данным Forbes, главный исполнительный директор компании Бернар Арно вместе с семьей возглавляет рейтинг самых богатых людей мира - состояние оценивается в 206,9 млрд долл.

Вторым идет глава Tesla, SpaceX и Twitter (Х) Илон Маск (206 млрд долл), замыкает топ-3 основатель Amazon Джефф Безос (180,8 млрд долл).

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Экономическая правда