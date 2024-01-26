LVMH торік збільшив чистий прибуток до рекордних 15,2 мільярдів євро

Бернар Арно getty images

Провідний світовий виробник лакшері-товарів LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) прзвітував про зростання чистого прибутку у 2023 році на 8%, до рекордних 15,2 млрд євро.

Про це йдеться у фінансовому звіті конгломерату.

LVMH торік отримала 86,2 млрд євро доходу - це на 13% більше порівняно з 2022-м.

"Усі бізнес-групи концерну повідомили про значне органічне зростання доходів, за винятком підрозділу вин та спиртних напоїв, який зіткнувся з високою базою порівняння та високим рівнем запасів. Регіони Європа, Японія та решта Азії досягли двозначного органічного зростання", - додали в LVMH.

Реклама:

Зазначається, що реалізація алкогольних напоїв компанії впала на 7% - до 6,6 млрд євро.

А дохід концерну у сегменті модного одягу і виробів зі шкіри зріс на 9%, до 42,17 млрд євро.

У LVMH додали, що мають великі надії на 2024 року завдяки партнерству з літніми Олімпійськими та Паралімпійськими іграми 2024 року, котрі пройдуть в Парижі.

Реклама:

За даними Forbes, головний виконавчий директор компанії Бернар Арно разом із родиною очолює рейтинг найбагатших людей світу - статки оцінюють в 206,9 млрд дол.

Другим йде очільник Tesla, SpaceX та Twitter (Х) Ілон Маск (206 млрд дол), замикає топ-3 засновник Amazon Джефф Безос (180,8 млрд дол).

Читайте також: "Вовк у кашемірі": як власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу

Економічна правда