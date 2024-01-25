lifecell подал в суд на Vodafone из-за услуги "Сохранение номера"

ООО "Лайфселл" подало иск к ЧАО "ПФ Украина" из-за услуги "Сохранение номера", которая, по мнению истца, противоречит требованиям действующего законодательства.

Это следует из определения Хозяйственного суда города Киева от 16 января, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.

lifecell просит суд обязать Vodafone прекратить предоставление услуги "Сохранение номера", поскольку последняя противоречит требованиям действующего законодательства, нарушает право lifecell на предоставление электронных коммуникационных услуг и право на получение прибыли.

Хозяйственный суд принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу.

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Подготовительное заседание назначено на 5 февраля 2024 года.

Напоминаем:

В конце декабря 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, оштрафовала Vodafone на 68 000 грн за отказ абонентам в переходе на другую сеть с сохранением номера.

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Потребители жаловались на то, что при попытке перенести свой номер телефона из сети Vodafone в сеть другого поставщика абоненты получали отказ из-за подключенной услуги "Сохранение номера".