Оператор lifecell отчитался об увеличении прибыли с начала года втрое

Оператор мобильной связи lifecell в третьем квартале этого года увеличил чистую прибыль на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 381,6 млн грн до 555,4 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании.

Чистая прибыль за девять месяцев года выросла более чем в три раза - с 563,5 млн грн по итогам трех кварталов 2022 года до 1,68 млрд грн по итогам трех кварталов этого года.

В третьем квартале lifecell продемонстрировал рост дохода на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 2,98 млрд грн по сравнению с 2,37 млрд грн в третьем квартале 2022 года.

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В третьем квартале 2023 года EBITDA выросло на 16.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,65 млрд грн против 1,42 млрд грн в третьем квартале 2022 года.

В результате маржа EBITDA составила 55,3% в третьем квартале 2023 по сравнению с 59,8% в третьем квартале 2022 года. Причиной снижения маржи стало увеличение расходов на роуминг, интерконнект и электроэнергию.

В третьем квартале 2023 года капитальные инвестиции оператора выросли на 48,9% до 952,1 млн. грн. против 639,6 млн. грн. в третьем квартале 2022 года.

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Активная 3-месячная абонентская база lifecell в третьем квартале 2023 года выросла на 11.0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,1 млн. абонентов.

ARPU (средний доход на одного пользователя) увеличился на 19,2% до 113,7 грн (против 95,4 грн в третьем квартале 2022 года).

В то же время 12-месячный MoU (количество использованных абонентом минут) уменьшился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 123,7 минут.

Напоминаем:

Оператор мобильной связи Vodafone Украина по итогам первых девяти месяцев этого года получил 3,8 миллиарда гривен чистой прибыли, что в семь раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.