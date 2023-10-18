Суд отменил арест акций Киевстара и lifecell, кроме долей российских олигархов

Шевченковский районный суд Киева изменил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только долей, контролируемых российскими олигархами.

Об этом сообщается в судебном реестре, передает Liga.net.

Согласно решению суда за 4 октября был наложен арест на арест на корпоративные права в виде 100% уставного капитала ООО "Лайфселл" и

99,99% уставного капитала ЧАО "Киевстар".

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Однако через несколько дней из Офиса генпрокурора в суд обратились еще раз, заявив об описке в решении.

"Оказалось, что нужно было наложить арест только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала Киевстара, то есть доли, принадлежащие структурам, связанным с LetterOne", - объясняет издание.

Отмечается, что суд удовлетворил просьбу прокурора и исправил описку. В остальной части судебное решение осталось без изменений.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

Среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстар", есть еще один мобильный оператор - lifecell.