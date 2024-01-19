Антимонопольный комитет вернул французской NJJ Capital заявление на покупку lifecell

Антимонопольный комитет Украины вернул французской NJJ Capital заявление на покупку мобильного оператора lifecell (ООО "Лайфселл") и оператора сотовых вышек ООО "Укртауэр".

Об этом говорится в ответе комитета на запрос Forbes.ua.

Отмечается, что заявление вернули из-за несоответствия документов требованиям.

"Материалы, приложенные к заявлениям, не содержали исчерпывающей информации, необходимой для их рассмотрения в комитете", - отметили в ведомстве.

Реклама:

АМКУ вернул NJJ Capital заявления 12 января 2024 года.

Как известно, 29 декабря 2023 года Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell сообщила, что продает мобильного оператора lifecell (ООО "Лайфселл"), сеть колл-центров (ООО "Глобал Билги") и оператора вышек мобильной связи (ООО "Укртауэр") французской NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля.

29 декабря 2023 года Антимонопольный комитет получил заявку о предоставлении разрешения компании NJJ Capital на опосредованное приобретение более 50% в уставном капитале ООО "Лайфселл" и ООО "Укртауэр".

Реклама:

Ксавье Ньель - основатель и мажоритарный акционер третьего по величине мобильного оператора Франции Iliad (работает под брендом Free). Также Ньель является совладельцем газеты Le Monde, владельцем крупнейшего телеком-провайдера Монако Monaco Telecom, швейцарского телеком-провайдера Salt Mobile и ирландской телеком-компании Eir.

Напоминаем:

7 октября СБУ сообщила, что суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским бизнесменам Фридману, Авену и Косогову.

11 октября ЭП со ссылкой на определение Шевченковского районного суда Киева от 4 октября сообщала, что среди арестованных судом активов, кроме "Киевстара", есть еще один мобильный оператор - lifecell (ООО "Лайфселл").

Суд наложил арест на 100% ООО "Пейселл", которая принадлежит мобильному оператору и через которую осуществляется пополнение абонентских счетов lifecell. Также были арестованы корпоративные права ООО "Укртауэр".

13 октября Шевченковский районный суд города Киева исправил свое решение от 4 октября об аресте всех акций мобильных операторов "Киевстара" и lifecell. Суд постановил, что следует считать правильным наложение ареста на корпоративные права в виде 19,8% уставного капитала ООО "Лайфселл" и на 47,85% уставного капитала ЧАО "Киевстар". В остальной части судебное решение осталось без изменений.