Вторая крупнейшая в мире компания звукозаписи Sony Music полностью выходит из России

Вторая крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Sony Music объявила, что полностью выходит из России через 6 месяцев после прекращения деятельности в стране.

Об этом пишет Billboard со ссылкой на заявление компании.

Российское подразделение вместе с сотрудниками перейдут в управление местной компанией, которую основала бывшая директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.

Оно будет представлять только местных артистов и полностью независим от основной Sony Music.

Sony Music Group стала первой крупной звукозаписывающей компанией, полностью вышедшей из России через шесть месяцев после приостановления деятельности в РФ в ответ на ее вторжение в Украину.

Выход Sony Music Group из страны произошел почти ровно через шесть месяцев после того, как компания приостановила деятельность в России в ответ на войну с Украиной.

Universal Music Group и Warner Music Group также приостановили работу в начале марта, заморозив все инвестиции, рекламную деятельность, производство и новые релизы.

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В заявлении, отправленном Billboard, Sony Music Group заявила, что "приняла решение полностью выйти с российского рынка и передать российскую компанию и ее реестр местному управлению".

"Поскольку война продолжает разрушать гуманитарное влияние на Украину, а санкции против России продолжают усиливаться, мы не можем больше сохранять свое присутствие в России, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

Международные исполнители, контент которых ранее распространяла Sony Music Russia, не входят в условия передачи, и Sony Music послала официальный запрос в российские стриминговые лужайки, чтобы они удалили любой репертуар Sony Music, который все еще доступен в стране (новые релизы приостановлены с марта , но альбомы и песни, загруженные на местные потоковые платформы до вторжения, все еще широко доступны).

Местные источники Billboard в промышленности говорят, что Sony Music Group имела от 40 до 50 сотрудников в России.

Ожидается, что некоторым из этих сотрудников будет предложена работа во вновь независимом лейбле, но точные цифры неизвестны.

Напомним:

Вторая крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Sony Music в марте приостановила работу в России.

Экономическая правда