Sony відмовилася від угоди на $10 мільярдів зі створення медіагіганта в Південній Азії

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Японська Sony Group відмовилась від планів злитття свого індійського підзрозділу з місцевою медіагрупою Zee Entertainment за 10 млрд дол - угода могла б створити одного з найбільших телевізійних мовників в Південній Азії.

Про це пише Reuters.

"Зрив угоди в Індії створює більше невизначеності для телекомпанії Zee, зокрема, в умовах загострення конкуренції з Disney, яка також прагне об'єднати свій індійський бізнес з медіа-активами компанії Reliance мільярдера Мукеша Амбані", - йдеться у повідомленні.

Zee повідомила індійським фондовим біржам, що Sony вимагає 90 мільйонів доларів США у вигляді компенсації за нібито порушення угоди про злиття та екстреної тимчасової допомоги, "посилаючись на арбітраж". Zee заявила, що заперечує всі претензії, висунуті Sony, і вживатиме відповідних юридичних заходів.

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У заяві Sony йдеться, що певні "завершальні умови" злиття не були виконані, незважаючи на "добросовісні переговори" з Zee, і компанії не змогли домовитися про продовження дедлайну, встановленого на 21 січня.

"Після більш ніж двох років переговорів ми вкрай розчаровані... Ми залишаємось відданими розширенню нашої присутності на цьому динамічному та швидкозростаючому ринку", - додали в компанії.

Хоча ні Sony, ні Zee не уточнили, які саме умови були невиконані, патова ситуація щодо того, хто очолить об'єднану компанію, поставила злиття під загрозу.

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Zee запропонувала генеральному директору Пуніту Ґоєнці очолити компанію, але Sony відмовилася після того, як він став об'єктом розслідування з боку індійського регулятора ринку. У понеділок Zee заявила, що Ґонка "погодився піти у відставку в інтересах злиття".

Проте, за словами джерела агентства, Sony не бажає продовжувати переговори, якщо Ґонка не відмовиться від посади до завершення злиття, а не після того, як угода буде підписана, як він пропонував.

Торік Рада з цінних паперів та бірж Індії заборонила Ґонці обіймати посади в будь-якій компанії, що котирується на біржі, звинувативши його у причетності до перенаправлення коштів Zee в інші компанії групи, що котируються на біржі.

Ґонка заперечував ці звинувачення.

У жовтні індійський суд зняв заборону, але заявив, що Ґонка повинен буде співпрацювати з будь-яким розслідуванням регулятора.

Завдяки своїм каналам у таких сегментах, як новини та розважальні програми на гінді та інших мовах, Zee вже багато років є відомим в Індії. Sony, яка також має розважальні канали в Індії та стрімінговий сервіс, разом із Zee мала б портфоліо з понад 90 каналів.

Економічна правда