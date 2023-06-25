Microsoft обещает оставить Call of Duty на PlayStation после покупки Activision Blizzard

Руководитель Microsoft Gaming пообещал в суде, что после приобретения Activision Blizzard за 69 млрд долларов, игра Call of Duty останется доступной на консолях PlayStation.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Окружной судья США Жаклин Скотт Корли попросила Фила Спенсера, который возглавляет Microsoft Gaming, подтвердить, что компания не будет исключать популярный шутер с консолей, которыми владеет ее главный конкурент Sony.

Спенсер торжественно поднял руку и сказал: "Мое свидетельство заключается в том, что мы продолжим поставлять будущие версии Call of Duty на PlayStation от Sony. До тех пор, пока Sony будет позволять это". Он также сказал, что сохранит игру на будущих версиях PlayStation.

В Microsoft утверждают, что стимулом для покупки Activision является закрепление на прибыльном рынке мобильных игр.

Сделка с Activision Blizzard вывела бы Microsoft на третье место на мировом игровом рынке после Tencent Holdings и Sony. Сделка, которая должна завершиться 18 июля, может быть сорвана, если Корли примет решение в пользу агентства.

Зато Федеральная торговая комиссия США утверждает, что соглашение повредит конкуренции на рынке игр, которые можно транслировать с помощью облачных технологий.

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Экономическая правда.