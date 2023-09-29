Sony стремится усилить присутствие на рынке VR

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Корпорация Sony усиливает свое внимание к рынку виртуальной реальности (VR), где наблюдается усиленный рост.

Об этом пишет Reuters.

Sony видит свое преимущество в том, что имеет сильные позиции в аппаратном обеспечении - конгломерат производит все, от датчиков изображения для камер до сверхбольших светодиодных видеостен - и опыт кинопроизводства, будучи главным игроком в Голливуде.

В последние десятилетия Sony отказалась от проблемных направлений электроники, чтобы сосредоточиться на играх, фильмах и музыке, но все еще производит аппаратное обеспечение, например, кинокамеры.

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Sony заявляет, что ее бизнес в сфере виртуального производства растет примерно на 35% каждый год, быстрее, чем рынок в целом, причем ожидается, что все большая доля продаж будет приходиться на сервисы.

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Экономическая правда

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