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В бюджет привлекли еще почти 350 миллионов от приватизации

Понедельник, 22 января 2024, 13:14 - Анастасия Жарикова

За прошедшую неделю, с 15 по 19 января, Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов и привлек 346,66 миллионов гривен в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Результатами работы на прошлой неделе стали:

  • 12 успешных аукционов по приватизации госимущества;
  • 346,66 млн гривен поступлений в госбюджет;
  • в торгах приняли участие 100 участников;
  • стоимость активов выросла в 15,5 раз.

Самым дорогим объектом недели стал ЕИК ГП "Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий". Стоимость которого выросла со стартовых - 588 521 гривен до финальных - 200 млн гривен. За актив соревновались сразу 33 участника.

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Напоминаем:

Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию отель "Украина" в Киеве.

приватизация бюджет ФГИУ
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