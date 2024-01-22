В бюджет привлекли еще почти 350 миллионов от приватизации
Понедельник, 22 января 2024, 13:14 -
За прошедшую неделю, с 15 по 19 января, Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов и привлек 346,66 миллионов гривен в госбюджет.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Результатами работы на прошлой неделе стали:
- 12 успешных аукционов по приватизации госимущества;
- 346,66 млн гривен поступлений в госбюджет;
- в торгах приняли участие 100 участников;
- стоимость активов выросла в 15,5 раз.
Самым дорогим объектом недели стал ЕИК ГП "Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий". Стоимость которого выросла со стартовых - 588 521 гривен до финальных - 200 млн гривен. За актив соревновались сразу 33 участника.
Реклама:
Напоминаем:
Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию отель "Украина" в Киеве.
Реклама: